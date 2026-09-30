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Su YouTube, il giornalista Sandro Sabatini ha fatto alcune considerazioni sul terremoto che si è abbattuto nelle scorse ore sul Manchester City:

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"Sono passati anni. Ci sono titoli di cartone, compresa una Champions, vinta dal City, grazie a giocatori acquistati grazie a soldi derivati da sponsorizzazioni gonfiate. Si arriva a sentenza dopo tanti anni. Mi chiedo: ma come si dovrebbero sentire i tifosi della Juventus? Lì le sentenze sono arrivate subito, e sono costate un sacco di soldi".

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"Se il City è colpevole, io faccio fatica a pensare che debba ancora esistere. Nella finale di Istanbul c'erano giocatori presi in violazione delle regole, pagati fior di milioni".