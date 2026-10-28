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Del derby di sabato sera tra Milan e Inter e del momento delle due squadre ha parlato, a Elastici, l'ex centrocampista rossonero Ambrosini:

Ci arrivano in due momenti positivi entrambe. È favorita l'Inter perché di squadra è più forte. Non so quanti giocatori il Milan recupererà perché, da quello che mi arriva, probabilmente ne recupereranno pochi.

L'Inter, secondo me, ha fatto due partite che doveva fare, anche se nel primo tempo contro lo Shakhtar è stata piatta, scialba. Però aveva bisogno, secondo me, di ritrovare quella compattezza che aveva perduto in maniera evidente e preoccupante nelle partite precedenti. Ha vinto una partita di carattere, parlo chiaramente sempre di quella contro lo Shakhtar. Sulla partita di domenica a pranzo, invece, c'è una componente casuale che ha fatto sì che la Fiorentina passasse in vantaggio.

L'Inter ha tirato 28 volte in porta. Tranquillamente, con una situazione normale e senza una partita straordinaria dal punto di vista della proposta, nove volte su dieci è una partita che l'Inter vince in un'altra maniera.