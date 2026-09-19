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Intervenuto su DAZN, Massimo Ambrosini, ex calciatore, ha parlato così prima del big match tra Roma e Inter dell'Olimpico: "L'Inter ha più abitudine a giocare queste partite, la Roma non ha l'obbligo di vincere ma ha la tentazione: è l'occasione per testarsi. E se c'è una cosa certa, è che stasera qui faranno un bel casino. Il gap si è ridotto dal punto di vista tecnico ed emotivo: la Roma anche grazie a Gasperini ha colmato la differenza, ma poi bisogna vedere tutto in campo.

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Tutto dipende da Thuram: con la rabbia con cui è entrato col Napoli e poi con l'Udinese, dovesse stare bene è un valore aggiunto. Quando Pio ha giocato però ha tenuto il posto in modo convincente. Lautaro-Thuram per il bene dell'Inter dicono tanto ma possono essere sostituiti: senza Dybala-Malen la Roma perderebbe qualcosa".