VIDEO FCIN1908 / Sneijder: “Inter, se batti Napoli e Real messaggio a tutti. Ausilio e Chivu..."

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Inter-Napoli, Massimo Ambrosini, presente a San Siro, ha parlato della gara ai microfoni di Dazn. "L'Inter candidata numero uno per vincere, qualche dubbio sul Napoli ce l'abbiamo, più rispetto a quello che avevamo prima dell'inizio del campionato".

Getty Images

"L'Inter è ancora più consapevole rispetto all'anno scorso di avere il ruolo di protagonista e di voler ammazzare sportivamente una rivale. L'anno scorso l'Inter che stravinse il campionato, perse le prime due. La rispsota che deve avere il Napoli è quella di una squadra che deve avere energia".

(Dazn)