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Massimo Ambrosini, al commento tecnico per Inter-Shakhtar Donetsk, ha sottolineato le difficoltà che attendono i nerazzurri nel match di Champions League a San Siro, fondamentale per il cammino europeo della squadra di Chivu:

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"Come si risolve il problema di testa? Lavorando sulla percezione del pericolo. In Champions ci sono stati degli errori individuali e anche del portiere che hanno contribuito a questo score negativo. Non penso ci saranno dei cambiamenti nella proposta, ma giocherà contro una squadra propositiva e con talento e che non ha nulla da perdere. Qui a San Siro, però, l'Inter deve far valere la sua superiorità".

(Fonte: Prime Video)