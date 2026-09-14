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L'ex attaccante Nicola Amoruso, ai microfoni di Radio TV Serie A, è tornato sulla sconfitta rimediata dall'Inter contro il Real Madrid: "In campionato l'Inter è una squadra perfetta, in Champions League contro il Real Madrid mi è sembrata una squadra quasi perfetta perchè è andata al Bernabeu per giocarsela, per fare la partita. È vero, ci sono stati degli errori, uno su tutti quello di Martinez. Mi è piaciuta perché ha messo personalità".

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"Martinez? Dopo questo errore crescerà di più, perchè tra i pali è fortissimo, però uno che fa quella giocata lì, vuol dire che hai personalità. Poi, ovvio, non la farà più in futuro, ma per me diventerà un portiere molto forte, ho questa sensazione. Ha iniziato con qualche titubanza in Europa, ma anche Sommer l'anno scorso ha avuto qualche gol sulla coscienza. L'Inter mi è piaciuta, una squadra di personalità".