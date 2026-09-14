L'Inter di Cristian Chivu affronta l'Udinese con alcune novità importanti di formazione

Marco Macca
Maglia

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L'Inter di Cristian Chivu si presenta a San Siro per il Monday Night della 4a di Serie A contro l'Udinese con alcune novità importanti di formazione. L'allenatore nerazzurro, infatti, sceglie di lasciare inizialmente Lautaro Martinez in panchina, con Pio Esposito in attacco affiancato da Thuram.

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Novità anche a centrocampo e in difesa, dove si vedono Mkhitaryan e Stones. Ecco le formazioni ufficiali:

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INTER (3-5-2): 1 Martinez; 25 Akanji, 6 Stones, 95 Bastoni; 17 Diouf, 23 Barella, 7 Zielinski, 22 Mkhitaryan, 30 Carlos Augusto; 9 Thuram, 94 Esposito. A disposizione: 12 Di Gennaro, 49 Provedel, 5 Stankovic, 8 Sucic, 10 Lautaro, 11 Luis Henrique, 14 Bonny, 21 Jones, 28 Pavard, 31 Bisseck, 32 Dimarco, 48 Mosconi. Allenatore: Cristian Chivu.

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UDINESE (3-4-2-1): 40 Okoye; 14 Abankwah, 27 Kabasele, 77 Ebosse; 23 Vojvoda, 38 Miller, 8 Karlstrom, 11 Kamara; 32 Ekkelenkamp, 46 Gomez; 9 Davis. A disposizione: 41 Mrozek, 93 Padelli, 4 Lovric, 6 Zarraga, 7 Gueye, 13 Bertola, 15 Bayo, 30 Chakvetadze, 45 Vinciati, 91 Jovanovic. Allenatore: Kosta Runjaic.

Arbitro: Pairetto
Assistenti: Moro - Yoshikawa
IV Ufficiale: Colombo
VAR: Marini
AVAR: Gariglio

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