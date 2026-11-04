Come voleva e chiedeva Cristian Chivu, l'Inter è stata 'provinciale' contro il Feyenoord. Corta, aggressiva e concentrata, la squadra nerazzurra ha dato una risposta importante dopo la sconfitta nel derby. Adesso la situazione in Champions League è migliorata notevolmente dopo le prime due sconfitte contro Real e Brugge.

Getty

"Per trovare la provincialità che chiede Chivu, l'Inter ha dovuto allontanarsi di ottocento chilometri da Milano. Allo stadio De Kuip, che significa «la vasca», dopo il derby perso i nerazzurri potevano annegare e invece hanno dimostrato di sapere ancora nuotare. Barella ha trasformato il recente nervosismo in energia. Spence, fin qui pasticcione, ha servito due assist nel primo tempo: uno a Bisseck, che dal limite ha fatto un gol alla Nico Paz, e uno a Pio Esposito, che ha raddoppiato di testa, con tempi da Aldo Serena che, in postazione di commento per Sky, lo ha riempito di complimenti. E con 6 punti dopo 4 partite la quota 16 — che serve ad entrare fra le prime otto del tabellone e accedere direttamente agli ottavi — non appare più un miraggio: servono tre vittorie e un pareggio contro Stoccarda, Borussia Dortmund, Liverpool e Slovan Bratislava", sottolinea Repubblica.

Getty Images

"L'Inter ha vinto grazie a un avvio roboante. Un buon segnale, perché ribalta l'andazzo di una stagione in cui troppo spesso i nerazzurri hanno concesso un paio di gol agli avversari, dovendo poi rincorrere. Nella ripresa è arrivato anche il 3-0 di Zielinski che prima di concedersi l'eurogol, ha annullato per quasi un'ora il talentino Zechiel. Il Feyenoord ha messo in campo il solito buon ritmo, ma solo quello. Alla squadra dell'istrionico allenatore Van Bronckhorst, che quando vince parla come Klopp ai tempi del Magonza, non è riuscito niente: ultimi passaggi sbilenchi, tiri alti, traversoni per nessuno".

(Repubblica)