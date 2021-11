Andreolli: “Milan e Inter in forma. L’attacco dell’Inter sta andando oltre i pronostici”

Tutto pronto per il derby di Milano: l'analisi dallo studio di Inter TV

Marco Andreolli ha analizzato il derby negli studi di Inter TV parlando di Inter e Milan: "Due squadre che stanno bene e sono in forma. Siamo in grande trepidazione. E' ancora un momento del campionato in cui c'è la possibilità di recuperare. Stasera per l'Inter sono tre punti importanti, se dovesse allungarsi ancora lo svantaggio sarebbe un bel blackout. L'attacco dell'Inter a livello realizzativo sta andando oltre quelli che potevano essere i pronostici, dopo le partenze di questa estate. I gol sono stati distribuiti su tutti i componenti del centrocampo. Con Inzaghi si è spostato il baricentro più in alto, i centrocampisti vengono coinvolti maggiormente. L'anno scorso invece c'erano due giocatori che finalizzavano. Facciamo fatica a trovare dei sostituti per Brozovic e Barella, difficile pensare ad un centrocampo senza questi due uomini fondamentali. Brozo in fase di possesso è determinante per la qualità che porta. Vedremo se Pioli metterà Krunic a uomo su Brozovic. Sono curioso, vedendo la formazione del Milan potrebbe esserci questa idea di Pioli. Anche loro normalmente non si mettono a specchio e cercano di fare il proprio gioco. Il ruolo del centrocampo nel fare filtro diventa fondamentale, mi sembra che l'Inter abbia ritrovato una certa compattezza in questo ambito. Ibrahimovic? Skriniar e de Vrij devono aiutarsi. Chiaro che per marcare un attaccante così fisico bisogna essere in due".