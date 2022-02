Andreolli: “Bastoni? Ha una caratteristica incredibile per un difensore. La squadra ha…”

Focus sul match in programma stasera, l'analisi dell'ex giocatore nerazzurro

Marco Andreolli sulla sfida tra Genoa e Inter: "Mi aspetto una trasferta dura, tosta. Il Genoa ha bisogno di punti, è una squadra diversa rispetto alla prima giornata di campionato, ha cambiato volto. L'Inter deve avere un approccio diverso, questa è una gara fondamentale. Rispetto all'andata sono cambiate tante cose.Il Genoa ha iniziato un nuovo percorso, un progetto diverso. La differenza tra le due squadre rimane alta. L'Inter deve fare la partita che deve fare. Brozovic? Un giocatore insostituibile. Non c'è nessun altro centrocampista nella rosa dell'Inter ma anche nelle altre squadre che possa giocare in quel ruolo con quelle caratteristiche. Barella è quello che gli assomiglia di più ma non ha le caratteristiche di Brozovic. Bastoni? Un difensore moderno, interpreta il ruolo di difensore come è richiesto in questo momento in Europa. La media dei passaggi riusciti? Ha una media da centrocampista, quasi come quelle di Brozovic. Qualcosa di incredibile per un difensore. Considerando che poi i passaggi che fa non sono banali e che lui è spesso nell'area avversaria. D'Ambrosio? Dal punto di vista dell'affidabilità non lo scopriamo certo oggi. Non mi viene in mente una partita dove abbia sbagliato gara. Quando viene chiamato in causa riesce sempre a dare il suo contributo. Chissà che non possa ritornare al gol o all'assist stasera. All'andata fu un colpo di testa di Skriniar a sbloccare la gara. Questa opzione potrebbe essere importante anche oggi. L'Inter sfrutta bene le fasce laterali, con giocatori come Dzeko. Segnare di testa può essere una soluzione importante. L'Inter ha giocato tanto, ha perso qualche punto per strada. Bisogna rialzarsi e riprendere la strada giusta. Fisicamente e mentalmente la squadra ha subito la stanchezza delle tante partite. Avere due giorni in più per prepararla è stato importante, non è per niente banale. Sarà fondamentale l'approccio, stasera".