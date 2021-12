Inter, Andreolli: “Finire l’anno nel migliore dei modi. Calhanoglu? Numeri incredibili”

L'analisi dell'ex giocatore nerazzurro in diretta da San Siro

Marco Andreolli ha analizzato la gara contro il Torino ai microfoni di Inter TV: "Ci aspettiamo come sempre un San Siro carico e caldo. C'è bisogno di finire l'anno nel migliore dei modi. Ci vuole il San Siro delle grandi occasioni. L'avversario di questa sera forse in questo ultimo mese è il più tosto per qualità e organizzazione. Serve la migliore Inter prima della sosta natalizia. Affrontare questo ultimo impegno è sempre qualcosa di particolare. Servirà la migliore Inter per cercare di trovare i tre punti. Il Torino viene da un momento positivo, è una squadra da affrontare con la massima attenzione. Servirà una prova fisica importante. Giocatori diffidati? Difficile dire cosa conviene saltare. Difficile dire provo a prendere un giallo adesso. Non devono pensare al fatto di essere ammoniti, attenti a non prendere un'ammonizione stupida. Speriamo che sia più in là possibile. Il tipo di gioco dell'Inter quest'anno è cambiato, coinvolge tanti giocatori e non solo gli attaccanti. Avere 4 attaccanti con qualità diverse che si abbinano bene per un allenatore è importante. Lukaku via? C'era un po' il timore che venissero a mancare un po' di gol. Invece Dzeko e Lautaro, e non solo, stanno facendo bene. Questa coppia si è integrata molto bene. Lautaro si è trovato anche tante volte a fare la prima punta in area. Il Torino è una squadra molto quadrata, sa mettere in campo bene le proprie squadre. Il Torino sta bene ma sta benissimo anche la nostra Inter. I tre punti ci darebbero continuità e ci accompagnerebbero alle feste con un sorriso. Calhanoglu? Numeri incredibili, gli assist e la qualità del gioco. Hakan ha svoltato quasi da quel rigore nel derby e insieme a lui è cresciuta anche questa Inter".