Milan-Inter, Andreolli: “Gosens e Correa avrebbero fatto comodo all’Inter in questo periodo”

L'ex giocatore ha analizzato la sfida in programma stasera

Marco Andreolli ha analizzato la delicata sfida di Coppa Italia contro il Milan. Sarà la serata della svolta per i nerazzurri?: "Sarà una gara importante, da vivere. Due squadre che non sono nel momento migliore, hanno avuto qualche difficoltà nelle ultime gare del campionato. Non tanto nella mole del gioco, ma nel gol per quanto riguarda l'Inter. Il Milan è andato in vantaggio nelle ultime gare ma non è poi riuscito a portare a casa il risultato. Mese di marzo? Gennaio e febbraio sono stati veramente tosti, anche marzo non sarà da meno. In un campionato non c'è mai tempo per rilassarsi. L'Inter ha dovuto quest'anno far fronte (cosa positiva) alla sfida degli ottavi in Champions. Più volte abbiamo sottolineato come nell'Inter abbiano segnato tanti marcatori diversi. Nelle ultime partite è venuto a mancare un po' tutto questo. Ciò che è importante è che la squadra ha continuato a creare occasioni. Mancava quella brillantezza che ti fa sbagliare gol che di solito entravano. Gosens e Correa avrebbero fatto comodo all'Inter in questo periodo. Gosens a Bergamo ha fatto numeri incredibili, non avevamo un sostituto di Perisic. Ivan ha dovuto giocare tutte le partite ed è arrivato un po'0 in difficoltà. Caicedo nella sua carriera alla Lazio ha sempre fatto bene, anche da subentrante. Può fare la differenza nel nostro campionato, soprattutto nei minuti finali di una partita. Quando si allungano le squadre. La sua fisicità è stata spesso determinante in passato. Leao è un cliente tosto per Milan Skriniar. Sarà importante tutta la squadra per fronteggiare il giocatore rossonero. Numeri importanti per Milan, quello delle 200 presenze. Ha dimostrato una crescita incredibile."