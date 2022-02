Andreolli: “Partita di stasera da non sbagliare, gli sguardi sono quelli giusti”

L'analisi dell'ex giocatore nerazzurro in diretta da San Siro

Marco Andreolli ha introdotto i punti chiave della sfida di Coppa Italia contro la Roma: "Qualche cambiamento nelle formazioni. Sarà una partita dal punto di vista fisico. Cambia qualche interprete ma la filosofia delle due squadre e dei due allenatori non cambia. Ci aspettiamo una gara tosta e combattuta. Questa Roma ha fin qui fatto prestazioni altalenanti, sa fare tutto sia nel bene che nel male. Una squadra che fa fatica a tenere alta la concentrazione per i 90 minuti, ma nelle individualità presenta giocatori di qualità. Brozovic è un faro di questa squadra, l'uomo del centrocampo dell'Inter. Non c'è un giocatore come lui nella rosa nerazzurra ma neanche a livello europeo. La prova dell'Inter nel derby ha visto 70 minuti di grandissimo livello. Siamo calati un po' dal punto di vista della concentrazione, c'è qualche piccolo dettaglio da limare per essere perfetta. Normale avere qualche episodio di blackout nell'arco della stagione, non si devono ripetere. Gli sguardi che vedo stasera sono quelli giusti, carichi. La partita di stasera non è da sbagliare. Inter e Roma si sono affrontate spesso fuori dal campionato. La piazza di Roma è calda ed emotiva, non ti aiuta a tenere la costanza in campo. Mourinho sta cercando di dare una certa quadratura a questa squadra".