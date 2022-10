Andreolli a Inter TV: “Oggi in campo con la stessa umiltà di martedì. Onana? Giusto…”

Marco Andreolli è tornato sulla gara vinta dall'Inter in Champions League contro il Barcellona: "Sono arrivate risposte importanti, che tutti ci aspettavamo. Bisognerà andare a Barcellona con il giusto entusiasmo, la gara di oggi è molto importante per questo. Al di là degli uomini, mister Inzaghi ha sempre variato per i tanti impegni che lo obbligano a fare delle scelte. Quello che è obbligo d'oggi è ripartire dalla gara di martedì, da quello che l'inter è riuscita a mettere in campo martedì. É cambiato l'atteggiamento della squadra, l'atteggiamento dei giocatori. La stessa umiltà bisogna metterla sul campo oggi perché il Sassuolo ha qualità. I loro giocatori hanno qualità, velocità e intensità. Quando vedi San Siro che risponde con un boato la squadra si carica, è successo martedì".

"Dimarco? Le due partite in nazionale gli hanno dato una consapevolezza in più. A trasmettere quell'entusiasmo che lui ha sempre avuto dal primo minuti in cui è tornato all'Inter. La voglia di potersi giocare tutte le chance al meglio. Oggi ritroviamo un giocatore diverso, che riesce a trasmettere questa grande positività al gruppo. Un valore aggiunto. É difficile rinunciarci. Onana? Giusto cercare di cavalcare l'onda dell'entusiasmo di martedì. Si è presentato nella giusta maniera, ha lavorato in silenzio e si è integrato benissimo con il gruppo. Ha dato dimostrazione di essere qui non per caso. É giusto vederlo partire dal 1' minuto oggi in campionato", ha concluso Andreolli nello studio di Inter TV.