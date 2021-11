Andreolli: “Partita tosta, servirà mente lucida. Con l’assenza di Dzeko, Lautaro…”

Inter-Napoli nell'analisi di Inter TV: Marco Andreolli sulla sfida a San Siro

Marco Andreolli ha analizzato Inter-Napoli in diretta da San Siro: "Atmosfera calda a San Siro, che sarà tutto pieno. Ci sono tutti gli ingredienti per assistere ad una grande partita. Rispetto gli altri scontri diretti questo non è ancora decisivo ma sicuramente più importante degli altri. Servirebbe a rilanciarsi in campionato e ad avere più fiducia. Assenza de Vrij? Le qualità di de Vrij le conosciamo, è stato subito un punto fermo di questa squadra. Le sue letture a livello difensivo sono importantissime e anche la qualità nell'impostare. Sono sicuro che Ranocchia farà bene. Con l'assenza di Dzeko Lautaro dovrà ritornare ad essere il punto fisso anche dal punto di vista realizzativo. Il Napoli ha tanti giocatori esterni bravi, un parco offensivo di grande livello. Osimhen e Insigne sono quelli che stanno facendo la differenza. Stasera ci vorrà un lavoro difensivo molto attento da parte dell'Inter. Tutta la squadra dovrà muoversi bene. Rispetto all'anno scorso il Napoli è più compatto. Da questa base stanno partendo le vittorie di Spalletti. La squadra aveva sempre fatto grandi gol, ma subiva troppo. Il lavoro di Spalletti è stato ottimo finora. Stasera sarà una partita tosta, che potrebbe essere decisa da un episodio. Ci vorranno testa e piedi caldi, ma mente lucida. Stasera l'Inter ha una grande possibilità rubando punti alle dirette concorrenti".