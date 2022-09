Andreolli: “Acerbi può dare garanzie importanti. Fuori Lautaro? Forse il mister voleva…”

Marco Andreolli ha analizzato la sfida che attende stasera l'Inter in Champions League: "Il Viktoria Plzen? Bisogna rispettare tutti gli avversari e ancora di più quando parliamo di Europa e Champions League. Questa squadra non ha mai superato la fase a gironi. L'ambiente sarà caldo e caloroso e la squadra non ha niente da perdere. Mentalmente non ha niente da temere e bisogna affrontarla con la massima attenzione. Non è una gara decisiva ma è molto molto importante. L'Inter deve approcciare la gara dal primo all'ultimo minuto con la voglia di portare a casa il risultato. Il risultato è la priorità adesso, anche a discapito della bellezza del gioco. Per poter continuare a lavorare e crescere in maniera positiva. Dal punto di vista fisico loro sono più avanti, hanno iniziato prima la preparazione. Faticano a prendere gol a parte le ultime due partite. É una squadra fisica e strutturata. Se concedi spazio ha la velocità per ripartire".