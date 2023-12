Andujar: “Il Napoli ha le carte in regola per rivincere. In 4 per lo scudetto”

Mariano Andujar, ex portiere del Napoli nella stagione 2014/15 e oggi in forza all'Estudiantes, in un'intervista concessa a tuttomercatoweb.com ha detto la sua sulla corsa scudetto: "Quando il Napoli ha vinto lo scudetto sembrava avesse vinto una squadra argentina. Eravamo tutti contenti. L'altro giorno hanno perso col Real Madrid ma ci può stare. Con lo squadrone che hanno si rimetteranno a posto. Dopo lo scudetto con Spalletti non è facile rifarsi, ma per me il Napoli ha tutte le carte in regola per rifarlo. Auguro a Mazzarri di sistemare ciò che secondo lui non va e di lottare per i primi posti".