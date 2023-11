Dopo l’annuncio sulla Bobo TV, Adani parla con l’Immortale: “Il terremoto è cosa buona”

Tanto tuonò che piovve. O è tutto uno scherzo? Amici inseparabili nella vita e in video: Vieri, Cassano, Adani e Ventola dalla pandemia in poi hanno tenuto compagnia ai tifosi su Twitch con la Bobo TV. Le loro opinioni sono state riprese da siti e quotidiani e ora sembra tutto finito. Questa sera doveva esserci la diretta del venerdì sera ma davanti allo schermo è apparso solo proprio Bobo. L'ex attaccante dell'Inter ha dichiarato che da oggi le trasmissioni le porterà avanti lui e ha salutato i suoi tre compagni di viaggio ringraziandoli per la collaborazione e senza spiegare troppo altro. Ha promesso nuovi format nei quali coinvolgerà i tifosi e non ha aggiunto altro. Separazione vera o scherzo? Al momento non c'è nessuna certezza.