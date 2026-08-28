Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

"Quinta punta? Noi abbiamo il quinto, il sesto, il settimo attaccante, non necessariamente in questo ordine, ci sono Lavelli, Mosconi e Iddrissou". Parole e musica di Cristian Chivu nel corso dell'intervista concessa a Sport Mediaset, chiudendo - almeno per il momento... - la questione mercato in casa Inter.

L'ultimo tassello eventualmente da inserire nella rosa nerazzurro, come noto, è un elemento offensivo in grado di garantire una soluzione in più al tecnico, un giocatore che possa sparigliare le carte anche a partita in corso. Non facile, considerando il pochissimo tempo a disposizione e le limitate disponibilità economiche della società. Per questo motivo la cosa più logica da fare sarebbe quella di guardare in casa propria, affidandosi magari a quei giovani che tanto bene hanno fatto nel corso della preparazione estiva: Lavelli, Mosconi e Iddrissou (rigorosamente in ordine di citazione da parte di Chivu) si sono allenati in maniera continuativa con la Prima Squadra, partecipando anche alle amichevoli fra Italia, Europa, Hong Kong e Australia.

Getty Images

L'Inter li ha "sfruttati" soprattutto all'inizio, quando i vari Lautaro, Thuram e Bonny erano ancora in vacanza dopo il Mondiale, con Esposito (classe 2005, ma ormai già considerato ampiamente "senior") unico centravanti di ruolo in gruppo. Chivu ha dimostrato di credere nei giovani e, quando ha avuto la possibilità, li ha fatti esordire in Prima Squadra. La speranza è che, qualora si rendesse necessario, le sue parole non si trasformino solamente in uno slogan di inizio stagione, e che decida di affidarsi concretamente a questi ragazzi.