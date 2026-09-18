Di questa mattina la notizia del quotidiano Il Giorno, anticipata da Giulio Mola, sulle intenzioni della Procura sportiva della Figc di archiviare il caso Arbitropoli che ha visto coinvolti in un'inchiesta a Milano l'ex designatore Rocchi e l'Inter. I pm milanesi avevano fatta una richiesta di archiviazione dopo aver sentito varie testimonianze e la stessa cosa accadrà con la Procura sportiva.

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Franco Ordine, su X, ha commentato e incrementato le notizie, spiegando che l'indagine, definita arbitropoli, in realtà non sarebbe ancora stata chiusa.

Foto tratta da Le Iene

Il tweet su Arbitropoli

Fonti Figc: Chinè non ha ancora chiuso l’indagine su arbitripoli, sentirà altri tesserati e nel giro di due settimane produrrà la decisione finale. Sarà archiviazione come anticipato da Giulio Mola ma ci saranno giudizi duri “sull’inopportunità di alcune telefonate intercettate”. — francesco ordine (@FrancescoOrdine) September 18, 2026

"Fonti Figc: Chinè non ha ancora chiuso l’indagine su, sentirà altri tesserati e nel giro di due settimane produrrà la decisione finale. Sarà archiviazione come anticipato da Giulio Mola ma ci saranno giudizi duri “sull’inopportunità di alcune telefonate intercettate”, ha scritto il giornalista sui social.