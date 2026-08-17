La Francesca denuncia una distorsione delle dichiarazioni del professore di diritto sportivo. D’Onofrio aveva già chiarito pubblicamente la propria posizione.
GUARRO e PACE EP15: Luis Henrique, si riposizionano tutti! La novità è la punta. E Jones...
Nuovo intervento sul cosiddetto caso Arbitropoli. L'avvocato Michele La Francesca ha pubblicato sui social un lungo post per richiamare l’attenzione sulla vicenda legata alle dichiarazioni del professor Paco D’Onofrio, deformate fino ad attribuirgli valutazioni che lo stesso esperto di diritto sportivo ha poi pubblicamente smentito: CONTINUA A LEGGERE
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