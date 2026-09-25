L'Argentina ha iniziato la preparazione in vista delle amichevoli che affronterà in questa pausa contro Bolivia, Burkina Faso e Benin, che segneranno l'addio di Lionel Messi all'Albiceleste. Come riporta El Dia, nell'allenamento di ieri, Lionel Scaloni ha organizzato una prova tattica che ha fornito indizi sulla possibile formazione titolare per la partita contro la squadra sudamericana.

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La principale novità della prima giornata di calcio è stata la presenza di Lautaro Martinez e Julián Álvarez, che si sono alternati in attacco durante l'allenamento. Tra i nuovi acquisti figurano Franco Mastantuono e Facundo Medina come terzino sinistro. Nicolás Tagliafico, invece, non ha partecipato alla partitella di allenamento di mercoledì.

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La prima squadra testata da Scaloni è stata la seguente: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister; Franco Mastantuono, Nicolás Paz; Julián Álvarez, Lautaro Martínez.

L'Argentina debutterà mercoledì contro la Bolivia, allo stadio Mario Alberto Kempes di Córdoba. In seguito la squadra tornerà a Buenos Aires per affrontare il Burkina Faso allo Stadio Monumental il 3 ottobre, e poi il Benin il 6 ottobre. Quest'ultima partita avrà un peso particolare, poiché segnerà l'addio definitivo di Lionel Messi alla nazionale argentina.

(El Dia)