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Il portiere dell'Argentina Emiliano Martinez si sta chiedendo se non "sia giunto il momento di farsi da parte" dopo la sconfitta nella finale dei Mondiali contro la Spagna.

Getty Images

Sul suo account Instagram, il 33 n.1 dell'Aston Villa ha ammesso di aver "sognato che avremmo vinto di nuovo, di riportare il titolo in Argentina e di fare di nuovo la storia. La realtà è diversa e il dolore è difficile da spiegare. Ora devo pensare a molte cose, capire come andare avanti e chiedermi se sia il momento di farmi da parte. Mi dispiace molto, ho fatto davvero del mio meglio per aiutare il mio Paese e i miei compagni di squadra", ha concluso 'Dibu' Martinez.

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Con 11 parate, Martinez è stato il miglior giocatore della sua squadra in finale, arrendendosi solo al gol di Ferran Torres nei tempi supplementari che ha determinato la vittoria alla Spagna, e con quella di domenica scorsa ha raggiunto le 67 presenze con la nazionale albiceleste, per la quale è stato un giocatore chiave sin dal suo debutto, nel 2021. Le sue parate nei rigori della finale 2022 in Qatar contro la Francia erano state decisive per regalare il titolo all'Argentina.