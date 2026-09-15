C'è anche Lautaro Martinez fra i convocati del ct della Nazionale argentina, Lionel Scaloni, in vista delle prossime amichevoli
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C'è anche Lautaro Martinez fra i convocati del ct della Nazionale argentina, Lionel Scaloni, in vista delle prossime amichevoli dell'Albiceleste contro Burkina Faso, Bolivia e Benin.
Ecco l'elenco completo, diramato dal sito ufficiale dell'AFA:
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