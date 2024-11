Questa sera l'Argentina ospiterà il Perù alla Bombonera in quella che sarà l'ultima partita dell'anno per l'Albiceleste. Come riportano in Argentina, il c.t. Lionel Scaloni effettuerà due cambi rispetto all'undici che ha appena perso contro il Paraguay. Uno dei cambi sarà a destra dove Nahuel Molina , che ha riportato un forte fastidio muscolare, non ci sarà, al suo posto pronto Gonzalo Montiel.