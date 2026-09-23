Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Paolo Assogna, giornalista di Sky Sport, ha parlato anche di Paulo Dybala e del suo nuovo ruolo alla Roma:

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"Una metamorfosi interessante, va registrato che tira meno in porta ma il grande giocatore è quello che adatta il suo talento al suo momento. Non ha più il tiro di 3-4 anni fa e allora inventa una giocata geniale per il compagno, il grande campione è anche questo. Ora è un regista degli ultimi 30 metri. Ci sono gli assist ma anche il passaggio pre-assist, l'assist per il primo gol di Koné è di Molina ma il lancio è di Dybala, bisogna fare un quadro per quella pennellata"

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La Roma è Dybala-dipendente?

"Sì ma l'Inter non è Lautaro dipendente? Ci sono le alternative, ottime come Bonny ma ci sono giocatori insostituibili. Devo dire che non tutte le squadre hanno giocatori così perché è difficile comprare campioni con questa ricerca della sostenibilità economica. La Roma e l'Inter ce li hanno e se li tengono stretti. Dipendono da loro? Certo. Se hai un campione, dipendi dal campione"