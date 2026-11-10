L'Head of Competitions della Serie A, Andrea Butti, al Social Football Summit di Torino ha parlato dei calendari e ha spiegato innanzitutto come vengono stilati. «C'è un problema che dobbiamo ricordare sempre quando analizziamo un calendario. Quello del campionato di Serie A si svolge su 38 week-end con dieci partite in dieci città, che comunque ospitano tantissimi eventi. Quindi lo slalom che noi dobbiamo fare è cercare di organizzare le partite tenendo conto chiaramente delle esigenze sportive, chiaramente di tutta una serie di regole di compilazione, ma anche tutte le esigenze di ordine pubblico e di avvenimenti che si svolgono in città».

La scorsa settimana, nell'ultimo turno di campionato giocato, lo stadio della Juve ha ospitato la gara della Nazionale di Rugby e quindi doveva giocare in trasferta la Juve e il Torino in casa. Per chi convide lo stadio come Inter e Milan, Roma e Lazio e quando era in A Genoa e Sampdoria ci sono degli accorgimenti. Anche adesso che la Samp è in B ci si sente tra Serie A e Serie B perché Marassi è condiviso per non rischiare che in un week-end giochino le due squadre nello stesso giorno nello stesso stadio, sarebbe impossibile ovviamente».

-Quante ore devono passare tra una partita di campionato e una partita in ambito europeo?

Non esiste una regola precisa. Non è mai stata scritta da nessuna parte. Il buon senso dice che ci siano almeno due giorni completi di riposo, chi gioca la domenica deve giocare quindi mercoledì. Una regola traslata dall'ambito del Mondiale e che viene quindi applicata dalla FIFA. Chiaro che giocare giovedì sera in EL e poi avere la partita successiva domenica alle 12.30 la domenica è più impegnativo che giocare alle 20.45. Abbiamo quindi analizzato questa cosa e abbiamo proposto nel bando di quest'anno che Sky prendesse la partita delle 18, perché non avendo questo tipo di obbligo dava a Sky più libertà di scelta perché altrimenti non poteva scegliere chi giocava giovedì sera. Tutte le squadre vorrebbero riposo in più, evidente. Ma ci sono una serie di indicazioni da tenere conto. Giocare in trasferta o in casa fa differenza. Due partite in casa sono un ulteriore vantaggio. Per l'Inter o il Milan giocare a Monza, Como o Bergamo è diverso che giocare a Lecce, Udine o Cagliari e teniamo conto. E se il Napoli che va in Portogallo anche se gioca mercoledì sera abbiamo messo in calendario la partita domenica perché arrivasse dalla trasferta con qualche ora in più.

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-Atp a Torino, la Juve ha un vincolo legato all'impegno?

È molto più complesso: primo vincolo sul Torino perché è vicino allo stadio di Torino quindi deve giocare in trasferta e la partita della Juve deve essere inserita in un orario in cui non c'è la finale dell'ATP Finals, le 18. E così la Juve giocherà quindi alle 12.30.

-Tante volte un week-end con grandi partite europee tipo Real-Barcellona e Inter-Milan: è un caso?

La Serie A ha una grandissima differenza rispetto ad altri campionati ed è più vicino alla Premier rispetto ad altri campionati. La Liga protegge solo andata e ritorno di Barcellona-Real. Sceglie quando collocare quelle due partite e poi costruisce il calendario cercando di proteggere, di garantirsi quindi di poter scegliere di collocare, la partita nell'orario più indicato per il brodcaster che ha i diritti. In Germania e in Francia si proteggono Bayern Monaco e PSG. Le altre partite non hanno lo stesso impatto. La Serie A a inizio stagione deve proteggere tutte le partite di tutti i club italiani: il numero di partite da proteggere è alto e varia di numero e negli anni. Non si costruisce quindi un calendario su una sola partita. In Spagna negli ultimi anni il Clasico si è giocato sempre alla fine di ottobre perché quel fine settimana consente di piazzare la partita al meglio per come è costruito anche il calendario delle Coppe Europee. Il nostro campionato è condizionato, 31 partite su 38 dalle Coppe. Dovendo costruire e scegliere le partite con audience maggiore dobbiamo tenere conto degli effetti della partecipazione alle Coppe. Se Milan e Juve giocano di giovedì e sono due super squadre le loro gare hanno un impatto violento sul calendario. Il Milan e la Juve hanno giocato nel 24-25 di domenica sul girone di andata sommate 10 volte, quest'anno venti volte, quindi sempre. L'impatto è differente quando una grande squadra gioca in Europa e così la tua capacità di prevedere la posizione della partita tra sabato e domenica ha un impatto evidente sulla composizione dell'intero calendario.

Perché gli orari delle partite non si possono pubblicare tutti insieme? Perché sono diversi gli interessi dei brodcaster. Juve Como di due anni fa non è quella di un anno fa e non è quella di oggi che va in prima serata. Ha un impatto completamente diverso», ha aggiunto.

-Com'è il rapporto con i club?

È un normale rapporto di dialettica e ogni club ti fa lavorare meglio o peggio a seconda dei momenti che vive. Chiaramente il confronto è costante, a volte serve uno spazio in più e a volte in meno anche in relazione ad esempio per la doppia trasferta. Cerchiamo di essere propositivi e aiutarci. Chiaro che tutti vorrebbero più tempo per recuperare dalla partita precedente.

Chiediamo nel mese di maggio di avere una visione globale di tutti gli eventi della stagione sportiva successiva sulle grandi città. Chiaro che nel derby di Roma della scorsa stagione si è creata una bufera sul nulla. La calendarizzazione era giusta, non ci sono problemi nell'avere una grande partita e altri eventi. C'è un altro problema: se gli altri sport impongono il loro calendario a prescindere dal nostro andiamo in difficoltà. Il sei Nazioni impatta tre week-end sul campionato di Serie A imponendo di lasciare libero lo stadio al sabato pomeriggio. Vuol dire che o giochi di giovedì o di domenica ma non puoi mettere sempre la stessa squadra a giocare dopo i prima il sei Nazioni. Senza voler polemizzare. Ma se mettete nello stesso week-end Sei Nazioni, poi la Maratona e il lunedì comincia la pausa per le Nazionali diciamo che qualche difficoltà ce l'ho. Poi le risolvo perché sono molto più bravo di quello che qualcuno mi dice di essere, ma lo so da me di essere bravo. Il problema è che se non tieni conto della gara del calcio nel week-end qualche difficoltà in più rispetto a quelle che dovrei avere ce l'ho.

-Accuse di campionato pilotato?

È una sindrome tipica. Ma il nostro calendario è fatto da un algoritmo che fa anche Liga, Ligue1, campionati olandesi. E fa anche NFL e NBA ma ovviamente con esigenze diverse. Distribuisce quindi gli eventi nella maniera più corretta. Poi è evidente che non possiamo correre indietro a tutti i retropensieri che possono esserci: lasciano il tempo che trovano e non sta a noi inseguirli e difenderci da queste cose qua. Lavoriamo in maniera professionale garantendo a tutti le stesse possibilità. Sorrido quando vengono pubblicate le analisi sui riposi di Inter, Milan e Juve ed è evidentemente che chi gioca giovedì ha meno ore e non c'è bisogno di spiegarlo. Se lo stesso numero di ore venisse considerato il week-end precedente avrebbero più ore di riposo perché avrebbero 4 giorni prima del giovedì. È una roba talmente trasparente che volendo cercare un po' il pelo nell'uovo mostra la pochezza di chi lo fa.

(Fonte: FCINTER1908.IT, dall'inviato Daniele Vitiello)