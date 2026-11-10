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Risentimento muscolare ai flessori della coscia destra per Ange-Yoan Bonny, che si è sottoposto oggi agli esami strumentali dopo il problema accusato contro il Como.

Getty Images

Stando a quanto raccolto da FcInter1908, l'ivoriano va verso il mese d'assenza, circa 4 settimane: l'obiettivo è quello di recuperarlo per l'inizio di dicembre contro il Frosinone, altrimenti tra Dortmund e Torino.