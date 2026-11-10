Al Social Football Summit di Torino c'è anche l'ex ad dell'Inter, Alessandro Antonello. In un'intervista concessa a calciomercato.com, l'ex dirigente nerazzurro ha parlato della sua esperienza al club milanese e del percorso della società.

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10 anni all'Inter non si dimenticano. Sono stati anni estremamente stimolanti, non semplici, però alla fine, se si vuole guardare ai risultati sportivi, sono sette trofei in bacheca. Al di là di questo io penso che anche il lavoro che è stato fatto dietro le quinte, come si dice off the pitch - la crescita del brand, la crescita del fatturato commerciale, tutto quello che è stato un po' fatto da un punto di vista di ecosistema societario - mi rende orgoglioso. Spazi di crescita ci sono, devono esserci, e l'infrastruttura penso che sia il passo successivo, quindi il nuovo stadio, l'investimento sul training center di Appiano che è stato fatto, si sta facendo, il settore giovanile. Quindi questi sono, diciamo, i prossimi passi per cui l'Inter deve continuare a crescere e investire per rimanere al vertice del calcio europeo», ha spiegato.

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Inter da Champions

«Inter da Champions? L'Inter deve essere da Champions, arriva da un percorso con due finali giocate, quindi questo dimostra il livello della società, della squadra. Deve continuare per combattere a questi livelli. È chiaro che la competizione rimane sempre alta, ogni anno ci sono nuove squadre che si affacciano sul teatro europeo e la competizione delle grandi squadre è comunque sempre molto feroce. Quindi l'Inter è da Champions, sì, però il percorso sicuramente non è semplice, è molto tortuoso», ha aggiunto.

L'ex ad dell'Inter ha parlato anche dello stadio di San Siro, di cui lui si è occupato nel suo percorso al club nerazzurro, e ha parlato della questione dei naming rights: «Faccio i complimenti alle due squadre, Generali è un'eccellenza italiana nel mondo e l'accordo è estremamente importante. Il valore intrinseco di Inter e Milan che giocano ogni tre giorni anche partite europee parla per sé».

Sulla Serie A ha aggiunto: «L'Inter rimane la squadra da battere, c'è la Roma in un momento molto positivo. C'è da capire se il Milan potrà avere continuità, la Juve è sempre la Juve e il Napoli deve ritornare. Quel che impressiona del Como è la capacità di adattamento rapido ai continui cambi di orizzonti. Attraggono turismo, sono un fenomeno da studiare. Vedremo come avranno a che fare con il Financial Fair Play e il rispetto delle regole europee».

(Fonte: calciomercato.com)