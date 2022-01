Baldieri: “Capello cacciò Allegri. Conte troppo energico. Prima di andare all’Inter…”

L'ex giocatore della Roma ripercorre la sua carriera e racconta diversi aneddoti

Intervistato da Il Posticipo, Paolo Baldieri, ex giocatore della Roma con cui vinse uno scudetto, ha raccontato diversi aneddoti. Nella sua carriera Baldieri ha giocato anche con Massimiliano Allegri e Antonio Conte : "Anche Stefano Colantuono è stato mio compagno di squadra. Era serio, ironico e pieno di energia. Sono stato con Allegri per una settimana al Milan, poi mister Capello era scontento del suo atteggiamento e lo ha cacciato prima della tournée. Ancelotti era quello più concreto. Anche Conte si è rivelato un vincente: è andato alla Juve, l'ha sistemata e la squadra ha vinto nove scudetti, anche all'Inter ha fatto bene. Conte è molto energico, a volte troppo. Mi spaventa stare sempre così sulla corda. Vado a pesca per rilassarmi".

"Siamo rimasti amici. È venuto a trovarmi prima di andare all'Inter, è passato per fare una chiacchierata insieme. È un uomo tranquillo, ha sempre avuto la testa sulle spalle. È un professionista, sa quello che vuole. I migliori allenatori di solito sono ex centrocampisti: Conte è uno di questi. Hanno una visione di gioco diversa, più ampia rispetto a quella di un attaccante. A Conte piace scherzare con i suoi giocatori. La stessa cosa vale per Pep Guardiola: penso alle scene di festa nello spogliatoio del Manchester City per la vittoria della Premier League. Sono persone che partecipano davvero alle vittorie delle loro squadre".