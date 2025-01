"Scudetto? Ho sempre detto Inter, dopo la partita contro il Napoli un po' di dubbi ce li ho. Se l'Inter arriva in fondo in Champions, cosa che auguriamo a tutte le italiane, più la Coppa Italia, è chiaro che disperdi tante energie ed è normale che non puoi giocare con gli stessi, le riserve sono fondamentali. Inzaghi sta lavorando benissimo, farà tanti punti ma deve tenere e far sentire dentro tutti i giocatori della rosa".