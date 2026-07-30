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Prime ore in Asia e primi momenti ufficiali per lâ€™Inter, arrivata a Hong Kong per lâ€™Internazionale Summer Tour. Tra skyline iconico e attivitÃ media, la tournÃ©e nerazzurra entra subito nel vivo. Protagonisti della giornata Christian Vieri e Shaun Wright-Phillips, leggende rispettivamente di FC Internazionale Milano e Manchester City FC, che si sono incontrate a Hong Kong in vista dellâ€™amichevole estiva tra le due squadre.

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Un momento simbolico, tra fotografie con lo skyline della cittÃ sullo sfondo e sessioni di registrazione contenuti, che ha unito passato e presente in uno scenario internazionale. Lâ€™incontro tra le due icone ha rappresentato uno dei primi highlight della tournÃ©e, sottolineando il valore globale della sfida. Nel corso della giornata, Vieri e Wright-Phillips sono stati protagonisti anche di unâ€™intervista esclusiva, in cui hanno condiviso riflessioni sulla preparazione estiva e sullâ€™importanza di sfide di alto livello giÃ nelle prime settimane della stagione.

«La pre-season Ã¨ il momento piÃ¹ importante â€“ ha spiegato Vieri â€“ perchÃ© Ã¨ lÃ¬ che si costruisce la base. La stagione sarÃ lunga, si gioca ogni tre giorni: piÃ¹ lavoro fai ora, meglio Ã¨Â». Un concetto condiviso anche da Wright-Phillips: Â«Ãˆ fondamentale, Ã¨ come mettere soldi in banca. Ti costruisci una base e da lÃ¬ puoi solo migliorareÂ».

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Entrambi hanno poi sottolineato il valore della sfida tra Inter e Manchester City. Â«Quando affronti una grande squadra davanti a migliaia di tifosi, nessuno vuole perdereÂ», ha aggiunto Vieri. Â«Non câ€™Ã¨ test migliore â€“ gli ha fatto eco Wright-Phillips â€“ vuoi sempre misurarti con i migliori, ed Ã¨ quello che farÃ questa partitaÂ». Le attivitÃ proseguiranno nei prossimi giorni, con lâ€™Inter pronta a scendere in campo per il primo impegno della tournÃ©e asiatica.