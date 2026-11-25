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Intervistato da TNT Sports, Nicolò Barella ha parlato di Pio Esposito. Il centrocampista nerazzurro ha speso belle parole nei confronti del suo compagno di squadra all'Inter e in Nazionale. "Pio ha margini di miglioramento. È un giocatore che sa fare tutto, lo sa fare bene, sa giocare bene fuori dall'area di rigore, sa giocare benissimo dentro l'area, questo è un qualcosa che dobbiamo sfruttare. Per quanto riguarda la Nazionale penso che abbia dimostrato quanto vale, anche contro una squadra forte come la Francia".

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"Posso solo fargli i complimenti, non solo per quello che sta facendo, ma anche per come ha sempre lavorato da quando è arrivato all'Inter, ha sempre dato disponibilità. Tutti quelli che gli hanno dato consigli lui si è sempre reso disponibile a farli suoi, questa è la dimostrazione che con l'esperienza e con la voglia di imparare si può migliorare. Ha qualcosa di simile a Vieri e Toni? Sicuramente stiamo parlando di giocatori che hanno scritto la storia della nazionale italiana, Pio deve ancora fare però ha iniziato molto bene. Senza fare paragoni, posso solo augurargli di fare quello che hanno fatto loro con la nazionale italiana e nel calcio e augurargli tutto il bene