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In casa Inter si lavora a 360° anche sul mercato. In cassa potrebbe presto arrivare un margine non banale da eventualmente reinvestire già entro gennaio sui fronti individuati dalla società. L'aggiornamento arriva direttamente dall'argentina, proposto da Diario Olé.

Perché quella di sabato potrebbe essere l'ultima partita di Thomas Palacios con la maglia dell'Estudiantes. Il futuro del difensore argentino tiene banco a pochi giorni dalla finale di Copa Libertadores per un motivo ben chiaro: l'irruzione del River Plate. I Milionarios secondo i media argentini sono addirittura in trattativa avanzata con l'Inter, ma la partita non è ancora chiusa. Prevalentemente per un motivo, sottolineato anche da Diario Olé: l'Estudiantes potrebbe esercitare a stretto giro il diritto di riscatto fissato a 6,5 milioni di euro.

A quel punto si aprirebbero due scenari: quello più scontato porterebbe alla permanenza del ragazzo, ma non è da sottovalutare anche l'ipotesi che il riscatto dall'Inter sia poi il primo passo per rivendere Palacios a una cifra più alta a un altro club. In ogni caso Palacios non sarà titolare contro il Palmeiras perché ha un problema ai menischi. In futuro prossimo potrebbe persino sottoporsi a un intervento chirurgico. Per il momento ha evitato l'operazione proprio per non compromettere la partecipazione a questa finale. Al momento il difensore centrale mancino è in prestito all'Estudiantes fino alla fine del 2026. Il suo cartellino appartiene all'Inter, che rimane in attesa di segnali dall'Estudiantes e intanto dialoga con il River Plate.