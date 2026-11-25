Cristian Chivu deve fare i conti con un attacco spuntato. In vista della gara contro lo Stoccarda, il tecnico può contare su tre attaccanti, ma solo Pio Esposito è in forma. Infatti, Thuram non è al meglio e Lautaro è tornato domenica dopo un infortunio che lo ha tenuto in infermeria più di un mese. A proposito del capitano nerazzurro, la Gazzetta dello Sport sottolinea come il rientro contro l'Atalanta non ha lasciato una buona impressione.

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"L’infortunio muscolare a una coscia lo ha tenuto fuori per un mese, dicono che al momento abbia nelle gambe 30-40 minuti. Cristian Chivu potrebbe essere costretto a utilizzarlo lo stesso dal primo minuto perché Marcus Thuram ha accusato un affaticamento".

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"Nel caso, il francese subentrerebbe al capitano in corso d’opera. Bonny, la quarta punta, è fermo da giorni. L’Inter si ritrova con un attacco massacrato dagli acciacchi. Pio Esposito è l’unico che sta bene. Avrebbe bisogno di rifiatare, ma non è possibile risparmiargli nulla. In fondo ha 21 anni, età in cui le capacità di recupero sono elevate. Thuram e Pio Esposito hanno condiviso 51 partite - non sempre per intero - e nei loro periodi assieme hanno segnato molto: 34 gol in due, 20 il francese e 14 l’azzurro. La coppia è assortita all’insegna della fisicità, la possanza di Pio si incastra con la corsa di Thuram. Un duo perfetto per assaltare lo Stoccarda, ma soltanto alle 20 sapremo quale sarà l’attacco. Non si può escludere niente".

(Gazzetta dello Sport)