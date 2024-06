Barella, gol storico. E con Bastoni dà lustro anche all’Inter: solo nel 1970…

"Non fosse abbastanza, ieri, Barella è divenuto il quarto azzurro capace di segnare in più di un Europeo dopo Bonucci (2016, 2020), Cassano (2004, 2012) e Pirlo (2008, 2012). Nicolò, del resto, era andato a segno il 2 luglio del 2021, a Monaco, nei quarti degli Europei contro il Belgio. Al Westfalenstadion, invece, ha aggiornato la contabilità in Nazionale, toccando la quota dei dieci gol, seminati in 54 apparizioni. C’è da ricordare che, all’inizio della settimana, aveva accusato alcuni problemi fisici, culminati in un affaticamento muscolare, poi smaltito dopo diversi giorni di lavoro differenziato".