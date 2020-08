Bastoni, ma dove metti la mano? “My half”. Barella lo sfotte: “Google?”. Lui risponde così

In Germania, alla caccia del sogno di alzare un trofeo con l’Inter. Ma con tanta voglia di mare, vacanza, e qualche fresco ricordo spensierato. Alessandro Bastoni vive la campagna di Europa League con la squadra di Conte con sentimenti contrastanti. Da una parte il Bayer Leverkusen alle porte per i quarti di finale, dall’altra la voglia di stare con la sua fidanzata. E’ questo che traspare dalla foto pubblicata su Instagram dal difensore nerazzurro, ma non solo. Perché nella foto non sfugge di certo la mano galeotta di Bastoni, stampata sul lato B della ragazza.

Subito arrivato il commento del compagno di squadra, Niccolò Barella che, commentando la dedica di ‘Basto’ “My half” (la mia metà, ndr), ha preso sonoramente in giro il difensore, alludendo a una conoscenza non troppo approfondita dell’inglese (“Google traduttore?“). Pronta la risposta dello stesso Bastoni, che ci ha scherzato su, scrivendo: “Ho visto che lo dicevano in un film mi è piaciuta“.

Umore buono, dunque. Sorrisi e spirito di gruppo. In attesa delle vacanze, è proprio quello che ci vuole per battere il Bayer Leverkusen…