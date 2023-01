Baresi a Inter TV: “Lukaku? Speriamo torni presto a essere il giocatore che aveva…”

"Lula? Per Lukaku è importante giocare e prendere fiducia in se stesso. Speriamo che torni in fretta ad essere il giocatore che ci aveva lasciato. Lui e Lautaro sono due giocatori importanti, con caratteristiche diverse. Per la squadra sono due giocatori importanti, con loro l'Inter ha vinto lo scudetto. Veniamo da una vittoria e sotto l'aspetto fisico e psicologico stiamo bene. Stasera sarà una partita molto aperta, gli episodi possono decidere il risultato finale", ha concluso Beppe Baresi.