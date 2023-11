Barzagli: “Juventus-Inter? Curioso di vedere i primi 10 minuti. Allegri e Inzaghi…”

"Massimiliano ha più esperienza, ovviamente per via dell'età, ma entrambi hanno vinto dei trofei importanti. Simone propone un calcio organizzato, con una buona fase offensiva. Non so quali possano essere le differenze più evidenti, di sicuro il lavoro e il metodo cambiano, anche per i rispettivi staff, ma so quale aspetto abbiano in comune: sono formidabili nella gestione del gruppo. Inzaghi è già assolutamente un top, l'ha dimostrato con i risultati ottenuti in questi anni. Se poi in queste stagione dovesse arrivare lo scudetto, sarebbe un'ulteriore conferma di questo status".