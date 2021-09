Bastoni a Inter TV: “Sarà una gara complicata, loro giocano a memoria. Mi auguro…”

Le parole del giocatore nerazzurro prima della gara contro l'Atalanta

Alessandro Bastoni ha parlato ai microfoni di Inter TV prima della gara contro l'Atalanta: "Che gara mi aspetto? Una gara dura come tutte quelle che abbiamo affrontato contro di loro in questi anni. E' una squadra rodata, sanno giocare a memoria, sono 6 anni che giocano insieme. Sarà una gara molto complicata. Loro saranno aggressivi come al solito; noi dovremo essere bravi a difendere e poi a fargli male. La mia partita? Me lo auguro. Il mio obiettivo è difendere ma se dovesse arrivare anche un mio gol sarei molto soddisfatto. Kiev? Siamo concentrati e abituati a giocare tante partite. Siamo concentrati sull'Atalanta".