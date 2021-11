Bastoni: “Settimana fondamentale, non possiamo lasciare punti. Mio ruolo? Mi trovo…”

Le parole del difensore a Inter TV

Alessandro Bastoni ha commentato la vittoria contro il Venezia ai microfoni di Inter TV: "Sapevamo che era una settimana fondamentale per noi e che poteva indirizzare la stagione. Abbiamo iniziato benissimo battendo il Napoli, accorciando la distanza con la prima in classifica. Una di quelle vittorie che serve per la classifica ma anche per il morale. Abbiamo raggiunto gli ottavi (altro nostro obiettivo) e abbiamo dato la conferma della nostra forza qui stasera a Venezia. Non era facile, hanno battuto anche la Fiorentina, è un campo ostico hanno tanti giocatori veloci. Ma noi l'abbiamo preparata bene, siamo stati bravi a stoppare i loro punti di forza e l'abbiamo portata a casa. Ruolo centrale? Mi sono trovato bene, l'ho fatto altre volte e mi trovo bene. Siamo un bel gruppo e sono a disposizione per coprire qualsiasi ruolo. Spezia? Un'altra partita fondamentale per dare continuità al nostro campionato, non possiamo permetterci di lasciare punti. Li sentiamo molto vicini i tifosi, sentiamo il loro supporto ed è stato bello ritrovarli allo stadio".