Bastoni: “Da qui alla fine ci resta il campionato, siamo consapevoli. Dobbiamo…”

“Sicuramente conosciamo il peso di questi tre punti, era un pensiero importante anche nella giornata di ieri. Siamo consapevoli che da qui alla fine ci resta il campionato e che dobbiamo vincerle tutte per portare a casa il nostro obiettivo....

"Sicuramente conosciamo il peso di questi tre punti, era un pensiero importante anche nella giornata di ieri. Siamo consapevoli che da qui alla fine ci resta il campionato e che dobbiamo vincerle tutte per portare a casa il nostro obiettivo. Lazio? Penso non sia un avversario facile per chiunque, ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Hanno tanti giocatori di qualità ma proveremo a fermarli per vincere la partita. La Lazio ha un bagaglio offensivo molto pericoloso, sarà sicuramente una serata complicata". Con queste parole Alessandro Bastoni ha analizzato la sfida tra Inter e Lazio.