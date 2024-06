Le parole dell'ex calciatore: "Non parlo con Lautaro, ma se ha scelto così immagino che sia il meglio per lui. Nessuno fa niente perché obbligato"

Intervenuto ai microfoni di TMW a margine della 19ª edizione della Golf Cup della fondazione Vialli e Mauro, Gabriel Omar Batistuta, ex calciatore, ha parlato così del rinnovo di contratto di Lautaro con l'Inter: “Se ha fatto la scelta giusta? Non lo so. Non parlo con Lautaro, ma se ha scelto così immagino che sia il meglio per lui. Nessuno fa niente perché obbligato. Lui ha dato tanto all’Inter e l’Inter ha dato tanto a lui. Non vedo perché doveva cambiare”.