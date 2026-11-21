L’attaccante inglese si è infortunato contro il Colonia ed è stato subito sottoposto a intervento chirurgico. Ora inizierà il percorso di riabilitazione
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Brutte notizie per l’attaccante di Bayern Monaco e Inghilterra Harry Kane. L'attaccante del Bayern Monaco è stato operato nella notte alla caviglia sinistra, dopo la rottura del legamento della sindesmosi rimediata ieri sera nell'1-1 contro il Colonia all'Allianz Arena.
Infortunio Kane: cosa è successo
Kane si è fatto male intorno al 20' della sfida di Bundesliga Bayern-Monaco Colonia.
L’attaccante inglese si è fermato dopo uno scontro con il difensore Schmied, ed è stato costretto a lasciare il campo.
Kane operato: il comunicato del Bayern Monaco
“Harry Kane è stato operato con successo già nella notte, dopo la rottura del legamento della sindesmosi alla caviglia sinistra subita ieri nella partita di Bundesliga contro il Colonia. Il 33enne inizierà ora il programma di riabilitazione. Buona e pronta guarigione, Harry!”.
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