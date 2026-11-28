Ai microfoni di Dazn Fabio Bazzani ha commentato il match di San Siro dominato dai nerazzurri
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Al termine di Inter-Genoa, gara che la squadra di Chivu ha dominato e vinto con un netto 4-0, ai microfoni di Dazn Fabio Bazzani ha commentato il match di San Siro. "L'Inter nel nostro campionato quando è concentrata ha uno strapotere incredibile".
"Oggi ha dimostrato con gli attaccanti di fare la differenza in ogni momento, la forza dell'Inter è devastante. Il Genoa non deve disunirsi. è una squadra che oggi ha sofferto, ma nel primo tempo ha avuto occasioni per andare in vantaggio", ha concluso l'ex attaccante".
(Dazn)
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