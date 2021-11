Beccalossi: “Serve vincere, la squadra sta bene. Uomo partita stasera? Barellino”

“Siamo tutti in tensione per stasera. Mi aspetto che si vinca, in che modo è uguale. Serve vincere. La squadra sta bene, ha le qualità per fare una grande partita. Credo che il pubblico stasera darà una spinta determinante per superare lo...

"Siamo tutti in tensione per stasera. Mi aspetto che si vinca, in che modo è uguale. Serve vincere. La squadra sta bene, ha le qualità per fare una grande partita. Credo che il pubblico stasera darà una spinta determinante per superare lo Shakhtar. Quando giocavo ero in trance agonistica, adesso sono diventato equilibrato. Stai attento ai particolari, cerchi di vedere come si possono svolgere le azioni per fare risultato. Il pathos rimane dentro, cerchi di essere utile con il pensiero. Uomo partita? Stasera Barellino". Con queste parole Evaristo Beccalossi ha analizzato la partita di stasera ai microfoni di Inter TV.