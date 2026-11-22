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Valon Behrami, dagli studi di DAZN, ha analizzato le scelte di Chivu, a partire dai cambi di uomini nella difesa a 3 dell'Inter: "L'ambizione dell'Inter è quella di essere una squadra alta, capace di assorbire l'uno contro uno, e quindi ci vogliono giocatori veloci. Quello che magari ti danno in fase di corsa, non te lo danno in attenzione: contro il Milan c'è Bisseck pigro in marcatura, guarda Pulisic ma ci arriva in ritardo. È un po' il compromesso che sta cercando Chivu, e lo dimostrano anche i minuti giocati: un po' per il turnover, un po' anche perchè è un lavoro in corso, è un'evoluzione obbligatoria, perchè altrimenti ad alti livelli fai fatica, in Europa la paghi questa situazione. Contro la Roma si sono perse completamente tutte le marcature, il riferimento diventa solo la palla, si perdono gli uomini e si concede gol. Puoi provare questa evoluzione nel campionato italiano, ma poi in Europa devi alzare il livello".

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"Stones? Quella non è la sua principale caratteristica, è più uno che costruisce, ha giocato anche a centrocampo, ha un'ottima visione palla al piede. Sulle marcature, sull'essere cattivi dentro l'area, non è il prototipo adatto, ma lo puoi incastrare con altre caratteristiche, ed è quello che sta facedo Chivu: sta cercando di capire come trovare l'assetto perfetto".

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"Esposito titolare al posto di uno fra Lautaro e Thuram? No, in questo momento non ci sono margini per cambiare le gerarchie. Non perchè Esposito è giovane e perchè ha iniziato adesso a essere importante, parlo proprio in termini tecnici: vedo Thuram e Lautaro completamente superiori. Pio ti dà un'alternativa, ma gli mancano due step a livello tecnico per essere considerato un titolare. L'Inter ha aumentato il livello dei giocatori che possono entrare della panchina, e lui è uno di questi: stanno crescendo, faranno 40-50 partite, ma le gerarchie le puoi cambiare negli anni, non bastano mesi. Siamo ancora troppo lontani dal livello di Lautaro e Thuram".