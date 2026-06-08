In Belgio – Garcia ha perso la bussola e fa scoppiare il caso Lukaku

Il ct sta cercando di smorzare gli entusiasmi sull'attaccante che è stato convocato nonostante abbia giocato 56 minuti in una stagione

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 giugno 2026 (modifica il 8 giugno 2026 | 07:02)

In Belgio attaccano Rudi Garcia per la gestione della comunicazione su Lukaku. Da tempo il commissario tecnico mette tutti in guardia sul fatto che l'attaccante, pur essendo tra i convocati per il Mondiale, non sia ancora in formissima dopo l'infortunio che lo ha tenuto fuori per mesi e che lo ha portato a rientrare in campo col Napoli solo a gennaio. Conte poi non gli ha dato tantissimo spazio. Tanto che lui, quando ha capito di non essere abbastanza in forma, è rimasto in Belgio per mettersi in sesto proprio in vista della convocazione sfiorando la rottura totale con il club partenopeo.

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Lo ha convocato ma da allora, il ct belga cerca di smorzare gli entusiasmi sull'attaccante, ma così facendo - dicono i media belga - sta rischiando di attirare ancora di più l'attenzione sull'ex giocatore dell'Inter. "I tifosi sanno qual è la sua situazione. Eppure Rudi Garcia continua a mettere in guardia, quasi ossessivamente, contro le aspettative esagerate che circondano il suo attaccante. Ed è proprio per questo che il commissario tecnico sta gradualmente ingigantendo la questione Lukaku. In realtà, la situazione di Lukaku non è complicata. È tornato in forma, ma gli manca il ritmo partita. Ha segnato contro la Croazia, ma non è ancora pronto per giocare titolare. Rimane il miglior attaccante belga, ma in questo momento è soprattutto un giocatore che ha bisogno di essere reinserito gradualmente".

Lukaku ha segnato contro la Croazia il suo novantesimo gol con la maglia della Nazionale, ma ovviamente i media del Paese sono rimasti con i piedi per terra spiegando che il giocatore non ha i novanta minuti. Lo stesso giocatore si è mostrato molto tranquillo. In Qatar aveva dimostrato di voler giocare ogni gara a tutti i costi, ora ha un atteggiamento diverso, lo descrivono come più cauto, realista e dopo la Tunisia ha detto: "Ho imparato ad essere paziente. Devo procedere un passo alla volta. Sono semplicemente felice di essere stato convocato".

Forse è consapevole che in un altro Paese non sarebbe stato convocato con 64 minuti giocati in una stagione. Ma Garcia lo ha convocato. Quando gli chiedono di lui però frena e tiene tutti con i piedi per terra. Lukakunon sarà titolare contro l'Egitto e in Belgio dicono: "Nessuno si aspetta lo sia".

"La vera domanda, quindi, non è se Garcia abbia ragione sulla condizione fisica di Lukaku. La vera domanda è perché continui a insistere con tanta enfasi su un pericolo che, per il momento, risiede principalmente nella sua stessa comunicazione. Il ct vuole proteggere il suo attaccante di punta, ma vuole anche controllare la narrazione. Vuole entusiasmo intorno a Lukaku, ma non pressione. Vuole enfatizzare il profilo unico di Lukaku, ma senza aspettative. Vuole usare i media per diffondere il suo messaggio, ma si irrita visibilmente quando gli stessi media continuano a fargli domande. Più mette in guardia contro l'eccessivo clamore mediatico intorno a Lukaku, più dimostra di esserne vittima", conclude il sito sportivo.

(Fonte:voetbalnieuws.be)