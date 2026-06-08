"Mi sono innamorato del calcio negli anni 70 e la mia nazionale alternativa all’Italia è l’Olanda che ha perso 3 finali su 3 disputate. Penso che gli orange e il Portogallo possano dire qualcosa di più. La Francia è sicuramente la nazionale più forte avendo due squadre, non credo nell’Argentina con Scaloni che ha convocato in blocco i giocatori che lo hanno portato a vincere in Qatar”.