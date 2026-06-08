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Mazzocchi: “Mondiale? Non credo nell’Argentina e tifo queste due Nazionali”
Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Sport, Marco Mazzocchi, vicedirettore di Rai Sport, ha parlato così delle potenziali sorprese del Mondiale:
"Mi sono innamorato del calcio negli anni 70 e la mia nazionale alternativa all’Italia è l’Olanda che ha perso 3 finali su 3 disputate. Penso che gli orange e il Portogallo possano dire qualcosa di più. La Francia è sicuramente la nazionale più forte avendo due squadre, non credo nell’Argentina con Scaloni che ha convocato in blocco i giocatori che lo hanno portato a vincere in Qatar”.
Quanto credi che possa incidere la presenza di Ronaldo nel Portogallo?
“Cristiano Ronaldo è amatissimo da tutti in Portogallo, nella finale dell’Europeo del 2016 fece l’allenatore in campo con i compagni che vinsero la finale. Può essere un leader importantissimo che non giocherà tutte le partite e non credo neanche voglia. Anche se giocherà solo tre minuti può incidere positivamente e ha la maturità per gestirsi“.
Come consideri il Brasile di Ancelotti e la Germania?
“Sicuramente non parte con aspettative altissime e questo è un elemento a favore di Ancelotti. Il Brasile quando parte senza troppe pressioni può rendere di più, come tifo dopo l’Olanda mi prendo il Brasile. La Germania c’è sempre, quando gli va male arriva ai quarti. Chiunque incontrerà i tedeschi dovrà farci i conti”
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