"L'avevo sentito 15-20 gorni fa e mi aveva detto che sarebbe venuto a vedere Inter-Salernitana". Un ricordo fresco e vivo, quello di Giuseppe Bergomi su Andreas Brehme . Compagni di squadra per 4 stagioni in maglia Inter, protagonisti dello Scudetto dei record e del successo in Coppa UEFA, l'ex capitano nerazzurro su TMW ha voluto salutare e ricordare il terzino tedesco spentosi in queste ore all'età di 63 anni dopo un problema cardiaco.

"Avevamo un bellissimo rapporto, ricordo che quando lui veniva in Italia o io andavo in Germania per questioni lavorative, ci incontravamo sempre per mangiare qualcosa insieme. Era un piacere passare un po' di tempo con lui. Avevamo un rapporto splendido, per questo provo una grande tristezza per la sua scomparsa. Andy per me era veramente una grande persona, gioiosa, con tanta voglia di vivere", racconta lo Zio.